Матвиевская \\ Белокур Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти22.01.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.11.1868 ст.
Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9WZ?i=121&cc=3511744
Рождение ребёнка
22.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-X?i=413&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.05.1878 ст.
Дочь: Елена Екимовна
Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович
Восприемник
10.09.1880 ст.
София Яковлевна Белокур
Рождение ребёнка
27.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович
Бракосочетание
09.05.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1891 ст.
Причина смерти: от тифа
Похороны
24.01.1891 ст.
на отведенном кладбище