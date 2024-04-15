Матвиевская \\ Белокур Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиевская \\ Белокур Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.01.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1868 ст.

Сын: Белокур Наум Екимович

Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9WZ?i=121&cc=3511744
Рождение ребёнка
22.12.1871 ст.

Сын: Белокур Степан Акимович

Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FR-X?i=413&cc=3511744
Рождение ребёнка
21.05.1878 ст.

Дочь: Елена Екимовна

Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович

Кровное, Сумська область
Восприемник
10.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
София Яковлевна Белокур
Рождение ребёнка
27.04.1881 ст.

Сын: Белокур Василий Екимович

Отец ребёнка: Белокур Еким Владимирович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
09.05.1884 ст.

Муж: Матвиевский Иван Максимович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Еким Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
22.01.1891 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от тифа
Похороны
24.01.1891 ст.
на отведенном кладбище
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