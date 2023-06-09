Лёвин Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Левина Мария (Маша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёвина Евдокия(Дуся) Михайловна
Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донченко (Лёвина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно