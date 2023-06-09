Лёвин Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛёвин Михаил Афанасьевич

Лёвин Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Левина Мария (Маша)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёвина Евдокия(Дуся) Михайловна

Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донченко (Лёвина) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.