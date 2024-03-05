Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донцов Алексей Петрович

Мать: Донцова (Не Знаем) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёвина Евдокия(Дуся) Михайловна

Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донченко (Лёвина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёвин Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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