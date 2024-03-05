Лёвина (Донцова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лёвина Евдокия(Дуся) Михайловна
Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донченко (Лёвина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лёвин Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно