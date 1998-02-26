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(Чупрова) Наталья
(Чупрова) Наталья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1998
Пол
Женский
Отец
Насыров Сынгат (Сергей)
1952 г.р.
Мать
(Чупрова) Валентина
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1998
Отец:
Насыров Сынгат (Сергей)
Мать:
Валентина
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