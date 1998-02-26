(Чупрова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чупрова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1998

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1998

Отец: Насыров Сынгат (Сергей)

Мать: Валентина

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