Матвейчук (Астанина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук (Астанина) Валентина

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Место рождения

Сев. Казах. обл. с. Камышлово

Дата рождения

01.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952

Отец: Астанин Николай

Мать: Астанина Ирина

Сев. Казах. обл. с. Камышлово
Рождение ребёнка
05.08.1972

Сын: Матвейчук Алексей

Отец ребёнка: Матвейчук Алексей

Рождение ребёнка
07.11.1979

Сын: Матвейчук Антон

Отец ребёнка: Матвейчук Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвейчук Алексей

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