Матвейчук (Астанина) Валентина
Место рожденияСев. Казах. обл. с. Камышлово
Дата рождения01.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1952
Отец: Астанин Николай
Мать: Астанина Ирина
Сев. Казах. обл. с. Камышлово
Рождение ребёнка
05.08.1972
Сын: Матвейчук Алексей
Отец ребёнка: Матвейчук Алексей
Рождение ребёнка
07.11.1979
Сын: Матвейчук Антон
Отец ребёнка: Матвейчук Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвейчук Алексей