Матвейчук Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1979

Отец: Матвейчук Алексей

Мать: Матвейчук Валентина

Бракосочетание
25.08.2001

Жена: Матвейчук Галина

Рождение ребёнка
23.01.2002

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Матвейчук Галина

Рождение ребёнка
17.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвейчук Галина

Место жительства
Неизвестно
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