Матвейчук Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1979
Отец: Матвейчук Алексей
Мать: Матвейчук Валентина
Бракосочетание
25.08.2001
Жена: Матвейчук Галина
Рождение ребёнка
23.01.2002
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Матвейчук Галина
Рождение ребёнка
17.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матвейчук Галина
Место жительства
Неизвестно