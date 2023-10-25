Чмутова Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмутова Агриппина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1910 ст.

Сын: Чмутов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Чмутов Иван Спиридонович

Широкое, Харківська область
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Дочь: Чмутова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чмутов Иван Спиридонович

Широкое, Харківська область
Место жительства
1914 ст.
Широкое, Харківська область
Рождение ребёнка
19.02.1917 ст.

Сын: Чмутов Архипп Иванович

Отец ребёнка: Чмутов Иван Спиридонович

Широкое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмутов Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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