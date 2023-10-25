Чмутова Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Чмутов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Дочь: Чмутова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чмутов Иван Спиридонович
Место жительства
1914 ст.
Рождение ребёнка
19.02.1917 ст.
Отец ребёнка: Чмутов Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно