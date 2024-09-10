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Чарыкова Дарья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарыков Гавриил Акиндинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарыков Гавриил Акиндинов

Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.

Дочь: Чарыкова Февронья Трофимова

Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №503, стр. 25
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Чарыков Онисим Гавриилов

Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Чарыков Евдоким Гавриилов

Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Чарыкова Дарья Гавриилова

Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65

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