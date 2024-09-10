Чарыкова Дарья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1884 ст.
Дочь: Чарыкова Февронья Трофимова
Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов
фонд №173, опись №16, дело №503, стр. 25
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65
Рождение ребёнка
1894 ст.
Сын: Чарыков Евдоким Гавриилов
Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Чарыкова Дарья Гавриилова
Отец ребёнка: Чарыков Гавриил Акиндинов
фонд №173, опись №12, дело №1095, стр. 65