Вижуткина Афимья Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вижуткина Афимья Миновна

Место рождения

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Языково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вижуткин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Сын: Вижуткин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Вижуткин Тимофей Иванович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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