Вижуткина Афимья Миновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Сын: Вижуткин Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Вижуткин Тимофей Иванович
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно