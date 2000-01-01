Гавловский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавловский Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавловский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Машутина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Машутина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавловский Денис Васильевич

Мать ребёнка: Машутина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машутина Нина Васильевна

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