Гавловский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавловский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Машутина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Машутина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавловский Денис Васильевич
Мать ребёнка: Машутина Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Машутина Нина Васильевна