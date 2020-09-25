Масляницин (Шерварли) Елена Григорьевна
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Дата рождения05.02.1937
Дата смерти25.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937
Отец: Шерварли Григорий Антонович
Мать: Анна Васильевна
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Образование
Между 01.09.1945 и 27.06.1955
Нова Каракуба
середня школа
Образование
Между 01.09.1957 и 14.06.1963
заочний університет
Работа или профессия
С 01.09.1973 по 05.06.1993
г.Слоним, Гродненская обл. Беларусь
учитель русский язык и литература
Работа или профессия
С 08.06.1993
г.Слоним, Гродненская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масляницин Александр Александрович
Смерть
25.09.2020