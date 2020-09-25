Масляницин (Шерварли) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масляницин (Шерварли) Елена Григорьевна

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Место рождения

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )

Дата рождения

05.02.1937

Дата смерти

25.09.2020

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1937

Отец: Шерварли Григорий Антонович

Мать: Анна Васильевна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Образование
Между 01.09.1945 и 27.06.1955
Нова Каракуба
середня школа
Образование
Между 01.09.1957 и 14.06.1963
заочний університет
Работа или профессия
С 01.09.1973 по 05.06.1993
г.Слоним, Гродненская обл. Беларусь
учитель русский язык и литература
Работа или профессия
С 08.06.1993
г.Слоним, Гродненская обл. Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масляницин Александр Александрович

Смерть
25.09.2020
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