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Масляницин Александр Александрович

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Место рождения

РСФСР Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород ( Горький )

Дата рождения

20.01.1935

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

Около 1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1935

Отец: Масляницин Александр

Мать: Масляницина Татьяна Потаповна

РСФСР Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород ( Горький )
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масляницин Елена Григорьевна

Смерть
2007
Ремпублика Беларусь Гродненская обл.,г.Слоним
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