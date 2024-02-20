Масляницин Александр Александрович
Место рожденияРСФСР Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород ( Горький )
Дата рождения20.01.1935
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1935
Отец: Масляницин Александр
РСФСР Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород ( Горький )
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масляницин Елена Григорьевна
Смерть
2007
Ремпублика Беларусь Гродненская обл.,г.Слоним