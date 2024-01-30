Конунников Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конунников Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конунникова (Сидорова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коннуникова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Конунников Михаил Федорович

Мать ребёнка: Конунникова (Сидорова) Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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