Романова (Терехина) Наталья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения?.12.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова Или Раннева) Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
11.09.1861 ст.
Дочь: Макарова (Романова) Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
?.09.1866
Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
11.02.1877 ст.
Дочь: (Романова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович
Смерть
Неизвестно