Романова (Терехина) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Терехина) Наталья Кузьминична

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.12.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1837

Отец: Терехин Кузьма Терентьевич

Мать: Терехина Агафья Константиновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова Или Раннева) Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
11.09.1861 ст.

Дочь: Макарова (Романова) Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.09.1866

Сын: Романов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
11.02.1877 ст.

Дочь: (Романова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Никифорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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