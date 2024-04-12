Кудинова (Мосева) Евгения Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смерти1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: Мосев Антон Фирсов
Бракосочетание
19.01.1894 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев
Рождение ребёнка
20.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.
Сын: Кудинов Владимир Михайлов
Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев
Смерть
1912