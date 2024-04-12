Кудинова (Мосева) Евгения Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Мосева) Евгения Антонова

Место рождения

Залесское, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Мосев Антон Фирсов

Мать: не указана

Залесское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
19.01.1894 ст.

Муж: Кудинов Михаил Ананьев

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1895 ст.

Сын: Кудинов Михайил Михайлов

Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1897 ст.

Сын: Кудинова Елена Михайлова

Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.

Сын: Кудинов Владимир Михайлов

Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1900 ст.

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.

Сын: Кудинов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Кудинов Михаил Ананьев

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1912
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