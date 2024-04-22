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Зураковский Василий

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Зураковский Сын

Мать: Зураковская Дочь

Коломыя, Івано-Франківська область
Бракосочетание
04.02.1810

Жена: Зураковская Магдалена

Рождение ребёнка
05.01.1812

Дочь: Зураковский Тереза

Мать ребёнка: Зураковская Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Зураковский Пётр

Мать ребёнка: Зураковская Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
04.07.1817

Дочь: Патковская Мария

Мать ребёнка: Зураковская Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.11.1824

Дочь: Сполниша Анна

Мать ребёнка: Зураковская Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
15.04.1827

Дочь: Зураковская Розалия

Мать ребёнка: Зураковская Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кожечка Каролина

Мать ребёнка: Зураковская Магдалена

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1830
Коломыя, Івано-Франківська область
Похороны
Неизвестно
Коломыя, Івано-Франківська область
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