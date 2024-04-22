Зураковский Василий
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Зураковский Сын
Мать: Зураковская Дочь
Бракосочетание
04.02.1810
Жена: Зураковская Магдалена
Рождение ребёнка
05.01.1812
Дочь: Зураковский Тереза
Мать ребёнка: Зураковская Магдалена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Зураковский Пётр
Мать ребёнка: Зураковская Магдалена
Рождение ребёнка
04.07.1817
Дочь: Патковская Мария
Мать ребёнка: Зураковская Магдалена
Рождение ребёнка
01.11.1824
Дочь: Сполниша Анна
Мать ребёнка: Зураковская Магдалена
Рождение ребёнка
15.04.1827
Дочь: Зураковская Розалия
Мать ребёнка: Зураковская Магдалена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кожечка Каролина
Мать ребёнка: Зураковская Магдалена
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1830
Похороны
Неизвестно