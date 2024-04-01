Орехов Григорий Отст. Драгун Д. Кривоозерной Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смерти08.03.1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Жмурина Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Орехова Меланья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орехова Меланья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орехова Меланья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1780