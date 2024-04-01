Орехов Григорий Отст. Драгун Д. Кривоозерной Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Григорий Отст. Драгун Д. Кривоозерной Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

08.03.1780

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Жмурина Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Орехова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Борис Григорьев

Мать ребёнка: Орехова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Орехова Меланья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Меланья Васильева

Смерть
08.03.1780
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