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Плотицын Пётр Иванович

Место рождения

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Между 1873 и 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Плотицын Иван Васильевич

Мать: Плотицына Мария Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотицына Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Плотицына) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Плотицын Конон Петрович

Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1873 и 1888
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Холзакова (Плотицына) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Баева (Плотицына) Елена Петровна

Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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