Плотицын Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиМежду 1873 и 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Плотицын Иван Васильевич
Мать: Плотицына Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Плотицына) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна
Смерть
Между 1873 и 1888
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Холзакова (Плотицына) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Баева (Плотицына) Елена Петровна
Мать ребёнка: Плотицына Анна Трофимовна