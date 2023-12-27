Матикайнен Сильвия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1931
Дата смерти27.12.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1967
Смерть
27.12.2023