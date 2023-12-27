Матикайнен Сильвия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Сильвия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1931

Дата смерти

27.12.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Рейно Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Рейно Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Рейно Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Рейно Петрович

Смерть
27.12.2023

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