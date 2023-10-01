Субботина Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: не указан

Мать: Субботина Берестенева Любовь Сергеевна

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