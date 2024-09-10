Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1874 ст.
Муж: не указан
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
супруг Иван Иванович, сельцо Сумкино https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/83
Смерть
Неизвестно