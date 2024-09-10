Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1874 ст.

Муж: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
супруг Иван Иванович, сельцо Сумкино https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/83
Смерть
Неизвестно

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