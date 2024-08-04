Кочергин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин Антон Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
17.01.1860 ст.
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248744065&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694, Оп.1, Д.1166 Изображение №: 33
Смерть
Неизвестно