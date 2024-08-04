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Кочергин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
17.01.1860 ст.

Жена: Кочергина (Семенова) Гликерия Игнатьевна

Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248744065&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf ГАКК Ф.694, Оп.1, Д.1166 Изображение №: 33
Смерть
Неизвестно

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