Челушкина(Рыжкова) (Рыжкова) Клавдия Григорьевна 25.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Рыжкова) (Рыжкова) Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1939

Дата смерти

26.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Егор Алексеевич

Смерть
26.09.2015
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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