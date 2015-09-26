Челушкина(Рыжкова) (Рыжкова) Клавдия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1939
Дата смерти26.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Егор Алексеевич
Смерть
26.09.2015
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.