Бабуев Мирон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабуев Мирон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2021

Отец: не указан

Мать: Верхошанская-Бабуева Татьяна Юрьевна

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