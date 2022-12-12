Юдина (Пашкова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Пашкова) Вера Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Андрей Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Владимир

Отец ребёнка: не указан

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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