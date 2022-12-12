Юдина (Пашкова) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Андрей Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юдин Владимир
Отец ребёнка: не указан
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно