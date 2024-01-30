Савостеева (Войтенкова) Мария Вакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостеева (Войтенкова) Мария Вакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапицкая (Савостеева) Томара Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савостеев Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостеев Иосиф Тихонович

Рождение ребёнка
20.09.1956

Сын: Савостеев Петр Иосифович

Отец ребёнка: Савостеев Иосиф Тихонович

Смерть
2018

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