Савостеева (Войтенкова) Мария Вакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапицкая (Савостеева) Томара Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савостеев Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1956
Отец ребёнка: Савостеев Иосиф Тихонович
Смерть
2018