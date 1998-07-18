Серебряков Олег Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1970
Дата смерти18.07.1998
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.1998
Причина смерти: Утонул в реке Пижма
Похороны
Неизвестно