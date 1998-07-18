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Серебряков Олег Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1970

Дата смерти

18.07.1998

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1947 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Серебрякова Алевтина Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.07.1998
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Утонул в реке Пижма
Похороны
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
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