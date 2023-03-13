Базлова (Миногина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базлова (Миногина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миногинъ Егоръ

Мать: Лешина Миногина (Шлякова) Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антипина (Базлова) Матрена

Отец ребёнка: Базловъ Гаврила

Бракосочетание
03.02.1865

Муж: Базловъ Гаврила

Рождение ребёнка
16.07.1866

Дочь: (Базлова) Марина

Отец ребёнка: Базловъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1868

Сын: Базловъ Андрей

Отец ребёнка: Базловъ Гаврила

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

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