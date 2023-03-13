Базлова (Миногина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миногинъ Егоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антипина (Базлова) Матрена
Отец ребёнка: Базловъ Гаврила
Бракосочетание
03.02.1865
Муж: Базловъ Гаврила
Рождение ребёнка
16.07.1866
Дочь: (Базлова) Марина
Отец ребёнка: Базловъ Гаврила
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1868
Сын: Базловъ Андрей
Отец ребёнка: Базловъ Гаврила
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область