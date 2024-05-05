Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Адриан (Андрей) Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1859 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1881 ст.
Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Иоанн(Иван) Адрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1883 ст.
Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Григорий Адрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1885 ст.
Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Симеон Адрианович-Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.
Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Иоанн(Иван) Адрианович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно