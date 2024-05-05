Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Адриан (Андрей) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов-Петров-Козлов (Стефанов) Адриан (Андрей) Васильевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1859 ст.

Отец: Петров (Авраамов) Василий Стефанович

Мать: Никифорова Екатерина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1881 ст.

Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Иоанн(Иван) Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1883 ст.

Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Григорий Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1885 ст.

Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Симеон Адрианович-Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.

Сын: Стефанов-Авраамов-Петров-Козлов (Васильев) Иоанн(Иван) Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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