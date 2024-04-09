Хазов Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазов Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Хазов Ефим Петров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Хазов Захар Иванов

Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова

Рождение ребёнка
Около ?.04.1850

Дочь: (Хазова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Малышев Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Хазов Василий Иванов

Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова

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