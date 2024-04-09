Хазов Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Хазов Ефим Петров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Хазов Захар Иванов
Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова
Рождение ребёнка
Около ?.04.1850
Дочь: (Хазова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Малышев Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Хазов Василий Иванов
Мать ребёнка: Хазова Катерина Миронова