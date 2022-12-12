Вавилова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Савастьянова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич
Рождение ребёнка
07.10.1800
Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич
Не крещен
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич
Рождение ребёнка
26.08.1805
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Козминых Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Вавилов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858