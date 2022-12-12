Вавилова Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова Евдокия Петровна

Вавилова Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Савастьянова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.10.1800

Сын: Вавилов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Вавилов Нестор Яковлевич

Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.08.1805

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Козминых Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Вавилов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Вавилов Яков Савватиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Яков Савватиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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