Скопинцева Меланья Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скопинцева Меланья Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Скопинцев Ларион Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Скопинцев Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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