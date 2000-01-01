Скопинцева Меланья Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Скопинцев Фёдор Афанасьев
Смерть
Неизвестно