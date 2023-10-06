Васильева (Скипская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1898
Сын: Скипский Валерьян Андреевич
Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Скипская) Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1901
Дочь: (Скипская) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.04.1903
Сын: Скипский Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: (Скипская) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич