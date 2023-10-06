Васильева (Скипская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Скипская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1898

Сын: Скипский Валерьян Андреевич

Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Скипская) Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
17.10.1901

Дочь: (Скипская) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
25.04.1903

Сын: Скипский Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: (Скипская) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Скипский Андрей Яковлевич

Киев, Украинская ССР

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