Севостьянов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Севостьянова (Дорохина) Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Севостьянова (Дорохина) Анна Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно