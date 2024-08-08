Севостьянов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Севостьянова (Дорохина) Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Севостьянова (Дорохина) Анна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова (Дорохина) Анна Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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