Виноградов Иов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Василий Иович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иосиф Иович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Виноградова Татьяна Иовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Виноградов Осип Иович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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