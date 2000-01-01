Артамонова (Горбачева) Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачев Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Анжелика Александровна
Отец ребёнка: Артамонов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Артамонов Александр Викторович