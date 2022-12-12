Наталья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Елисеевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Елисей Петрович

Мать: Варвара Гаврииловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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