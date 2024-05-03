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Мургалимов Нияскул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Неаметулла

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Нияскулов Рахматулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Габидулла

Мать ребёнка: не указана

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1840
Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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