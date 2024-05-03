Мургалимов Нияскул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Неаметулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Нияскулов Рахматулла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Габидулла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840