Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владислав

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

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