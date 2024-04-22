Кулик Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения11.01.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
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Рождение
11.01.1786
Отец: Кулик Федор Андреевич
Мать: Кулик Агриппина Саввична
Бракосочетание
11.11.1806
Бракосочетание
15.10.1811
Жена: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1814
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1816
Дочь: Кулик Ксения Павловна
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1818
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1820
Сын: Кулик Семен Павлович
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1823
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1825
Дочь: Кулик Стефанида Павловна
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1827
Сын: Кулик Петр Павлович
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1830
Дочь: Кулик Анна Павловна
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1832
Сын: Кулик Марко Павлович
Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно