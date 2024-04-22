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Кулик Павел Федорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.01.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1786

Отец: Кулик Федор Андреевич

Мать: Кулик Агриппина Саввична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.11.1806

Жена: Кулик Параскева Потаповна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
15.10.1811

Жена: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1814

Сын: Кулик Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Кулик Ксения Павловна

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1818

Сын: Кулик Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1820

Сын: Кулик Семен Павлович

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1823

Сын: Кулик Степан Павлович

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1825

Дочь: Кулик Стефанида Павловна

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1827

Сын: Кулик Петр Павлович

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1830

Дочь: Кулик Анна Павловна

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1832

Сын: Кулик Марко Павлович

Мать ребёнка: Кулик Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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