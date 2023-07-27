Сафонов Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сафонов Яков
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сафонов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
22.12.1916
Дочь: Смалева Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Орлово, Тарский муниципальный район, Омская область
Омская область, Тарский район, село Орлово
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Скопченко Авдотья Георгиевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сафонов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сафонов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сафонов Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима Георгиевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Георгиевна
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Сафонова Анна Семеновна
Смерть
1965