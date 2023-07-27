Сафонова (Сафонова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Сафонова) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сафонов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
22.12.1916

Дочь: Смалева Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Орлово, Тарский муниципальный район, Омская область
Омская область, Тарский район, село Орлово
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Скопченко Авдотья Георгиевна

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сафонов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Сафонов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Сафонов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима Георгиевна

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Георгиевна

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич

Смерть
1950