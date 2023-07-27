Сафонова (Сафонова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сафонов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
22.12.1916
Дочь: Смалева Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Орлово, Тарский муниципальный район, Омская область
Омская область, Тарский район, село Орлово
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Скопченко Авдотья Георгиевна
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сафонов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сафонов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Сафонов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима Георгиевна
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Георгиевна
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафонов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Сафонов Георгий Яковлевич
Смерть
1950