(Коломцева) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 26.01.1875
Рождение ребёнка
20.11.1875
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
23.06.1879
Дочь: (Шкода) Феврония Максимова
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Смерть
Неизвестно