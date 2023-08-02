(Коломцева) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коломцева) Марфа Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 26.01.1875

Муж: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Шкода Григорий Максимов

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
23.06.1879

Дочь: (Шкода) Феврония Максимова

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Смерть
Неизвестно

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