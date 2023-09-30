Муравьева Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Муравьев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Муравьев Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно