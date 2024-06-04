Шаповалов Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.2001
Дочь: (Шаповалова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Шаповалова (Зверева) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
13.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаповалова (Зверева) Ольга Владимировна