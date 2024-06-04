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Шаповалов Александр Юрьевич

Место рождения

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

Дата рождения

30.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1979

Отец: Шаповалов Юрий Владимирович

Мать: Шаповалова Людмила Николаевна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова (Зверева) Ольга Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.2001

Дочь: (Шаповалова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Шаповалова (Зверева) Ольга Владимировна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаповалова (Зверева) Ольга Владимировна

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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