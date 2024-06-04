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Шаповалов Юрий Владимирович

Место рождения

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

Дата рождения

16.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1957

Отец: Шаповалов Владимир Андреевич

Мать: Шаповалова Мария Павловна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Марина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Людмила Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1979

Сын: Шаповалов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Людмила Николаевна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1982

Сын: Шаповалов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Людмила Николаевна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1994

Сын: Шаповалов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Марина Викторовна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

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