Шаповалов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1979
Сын: Шаповалов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.1982
Мать ребёнка: Шаповалова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
30.10.1994
Мать ребёнка: Шаповалова Марина Викторовна