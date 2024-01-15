Пугина (Мачурова) Марья Григорьева
Место рожденияд. Ольгино
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Мачуров Григорий Павлов
д. Ольгино
Бракосочетание
27.01.1871
Рождение ребёнка
10.12.1872
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
01.12.1875
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
05.06.1878
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Пугин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров
Смерть
Неизвестно