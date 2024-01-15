Пугина (Мачурова) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Мачурова) Марья Григорьева

Место рождения

д. Ольгино

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Мачуров Григорий Павлов

Мать: не указана

д. Ольгино
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Пугин Андрей Прохоров

Рождение ребёнка
10.12.1872

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1875

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1878

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Пугин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Пугин Андрей Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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