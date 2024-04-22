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Шеверда Евстафий Алексеевич

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

20.09.1785

Дата смерти

15.12.1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1785

Отец: Шеверда Алексей

Мать: Шеверда Параскева

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1796

Дочь: Шеверда Агафия Евстафьевна

Мать ребёнка: Шеверда Матрона Есиповна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Шеверда Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Шеверда Матрона Есиповна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеверда Матрона Есиповна

Смерть
15.12.1816
Липовый Рог, Чернігівська область
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