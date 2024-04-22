Шеверда Евстафий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1785
Дата смерти15.12.1816
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1785
Отец: Шеверда Алексей
Мать: Шеверда Параскева
Рождение ребёнка
24.03.1796
Дочь: Шеверда Агафия Евстафьевна
Мать ребёнка: Шеверда Матрона Есиповна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Шеверда Матрона Есиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеверда Матрона Есиповна
Смерть
15.12.1816