Кошетарь Аркадий Поликарпович
Место рождения
Дата рождения02.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925
Место жительства
Неизвестно
Место рождения: Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Шепетовский р-н, с. Остановка. Место проживания: Саратовская обл., Безымянский р-н, колхоз «Красный Партизан» Место и дата призыва: Безымянски... Показать все
Военная награда
Неизвестно
На сайте «Подвиг народа» нашлась информация о награждении лейтенента Аркадия Поликарповича Кошетар (02.10.1925 г.р.) Орденом Красной звезды и Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной в... Показать все
Смерть
Неизвестно