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Кошетарь Аркадий Поликарпович

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Место рождения

Безымянное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1925

Отец: Кошетарь Поликарп Фомич

Мать: Кошетарь Александра Тимофеевна

Безымянное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Безымянное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место рождения: Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Шепетовский р-н, с. Остановка. Место проживания: Саратовская обл., Безымянский р-н, колхоз «Красный Партизан» Место и дата призыва: Безымянски... Показать все
Военная награда
Неизвестно
На сайте «Подвиг народа» нашлась информация о награждении лейтенента Аркадия Поликарповича Кошетар (02.10.1925 г.р.) Орденом Красной звезды и Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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