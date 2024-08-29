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Корцов (Шошин) Михаил Андреевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.11.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1853 ст.

Отец: Корцов Андрей Евдокимович

Мать: Корцова Устинья Тимофеевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Жена: Корцова Анисья Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.06.1882 ст.

Дочь: Корцова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Корцова Анисья Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1883 ст.

Сын: Корцов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Корцова Анисья Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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