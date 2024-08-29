Корцов (Шошин) Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1853 ст.
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1882 ст.
Дочь: Корцова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Корцова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1883 ст.
Сын: Корцов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Корцова Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно